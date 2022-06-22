6月6日、広瀬アリスが主演の連ドラ「恋なんて、本気でやってどうするの？」（フジテレビ系列・関西テレビ制作）のラストに、藤原紀香（50）が登場。彼女が連ドラに出演するのは、一昨年の「だから私はメイクする」（テレビ東京）以来。ところで、おかみさん業はどうなった？＊＊＊【写真】藤原紀香、当時29歳。ゴージャス姉妹に似てないか？「ナマ足」「ヘソ出し」ファッションショー（2000年11月）「恋マジ」での彼女は、黒の