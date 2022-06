英語保育園(プリスクール)を経営する中山貴美子氏が、ネイティブ講師に聞いた「日本人が間違いやすい英語」、「英語だと勘違いされている和製英語」を紹介します。1.「Can you〜?」vs.「Do you〜?」■「〜しますか?」と尋ねるには…日本人の方から、「Can you eat ramen?(ラーメンは食べられますか?)」のような「Can you eat〜?(〜は食べられますか?)」を使った質問がよくあるそうです。ネイティブにとって「Can you