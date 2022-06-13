2020年に北朝鮮・平壌の金日成広場で行われた軍事パレードに登場した「超大型放射砲」（朝鮮中央通信＝共同）【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は12日、北朝鮮が同日午前8時7分（日本時間同）から午前11時3分にかけ、放射砲（多連装ロケット砲）とみられる飛翔体を複数発射したと明らかにした。聯合ニュースによると、北朝鮮の西海岸から黄海に向けて5発前後を発射した。北朝鮮は今月5日、日本海に向けて短距離弾道ミサイル8発
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