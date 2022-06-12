ここでは「金持ち体質と貧乏体質で、食生活はどのように違うのか？」という話をします。 みるみる貧乏になる!? 危険な食生活僕らの人生に食事は欠かせません。食べ物は僕らの体をつくる原材料です。だから当然、テキトーな食事をすれば人生が台無しになります。ここでは、貧乏につながると考えられる「危険な食生活」を2つ解説します。 ▼貧乏につながる食生活その1：外食三昧・スナック三昧貧乏につながる危険性がある1つ目の食生