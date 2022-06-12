レアル・マドリーは12日、元ブラジル代表DFマルセロ(34)の退団を正式発表した。マルセロは2007年1月に母国クラブのフルミネンセからレアル・マドリー入りし、16シーズンで公式戦545試合に出場数。近年は序列を下げ、チームがラ・リーガとチャンピオンズリーグ(CL)の2冠に輝いた今季も公式戦17試合の出場に終わったが、クラブ史上最多となる通算25個のタイトルを獲得した。かつてチームメイトだったポルトガル代表FWクリスティアー