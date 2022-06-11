生後4カ月の次男を自宅に13時間以上放置したとして、北海道警釧路署は10日、北海道釧路市の会社員、阿部光浩容疑者（35）と10代の妻を保護責任者遺棄の疑いで逮捕し、発表した。次男は死亡が確認された。署は夫婦の認否を明らかにしていない。署によると、阿部容疑者と妻は8日午前8時30分ごろ〜午後10時ごろ、次男と長男（2）を自宅に残したまま外出した疑いがある。夫婦はパチンコをするために外出し、帰宅すると次男がぐった