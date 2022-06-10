１０日午後４時１０分ごろ、大阪府高槻市東上牧の淀川で「うつぶせの水死体を見つけた」と釣り人の男性から１１０番があった。駆け付けた大阪府警枚方署員が水面に川に浮いている男性を見つけ、約２時間後に引き上げたが死亡が確認された。枚方署によると、遺体は身につけていたズボンの特徴などから、今月５日に京都市伏見区の宇治川で流されて行方不明となっている小学６年の男児（１１）の可能性がある。現場は京阪本線樟葉駅か
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