○ ロッテ 2 − 1 DeNA ●＜1回戦・ZOZOマリン＞ロッテの小島和哉投手（25）は10日、本拠地でのDeNA戦で6回82球を投げ無四球5安打1失点と好投。今季10度目の先発登板で待望の初勝利（1勝5敗）を掴んだ。断続的に大小の雨粒が落ちてくる難しいコンディションのなか、背番号14はいつも通り淡々とゲームメイクした。初回をテンポよく三者凡退で片付けると、2回、3回と走者を背負いながらも無失点投球。先制した直後の4回、イニン