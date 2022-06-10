お笑いコンビ「ナインティンナイン」の岡村隆史が８日深夜放送の「東野・岡村の旅猿２１プライベートでごめんなさい」（日本テレビ）に出演し、妻を結婚相手に選んだ理由を明かした。番組では、岡村と東野幸治が旅猿ファミリーで、昨年末に第一子を出産した「ＥｖｅｒｙＬｉｔｔｌｅＴｈｉｎｇ」の持田香織の出産を祝った。３人は銀座の高級鉄板焼店で１人２万６、６２０円の神戸牛のステーキと伊勢海老、もしくはアワ