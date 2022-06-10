「キリンカップ、日本４−１ガーナ」（１０日、ノエビアスタジアム神戸）２１歳になったばかりの久保建英（マジョルカ）が後半にゴールを決めた。１９年６月、１８歳でＡ代表デビューしてから３年。代表１７試合目にして、ついに代表初ゴールを沈めた。後半２８分、左サイドを三笘がドリブルで崩すと、中央へマイナスのクロスを供給。久保がこれに左足でダイレクトで合わせた。試合後は「いやぁ、長かったですね…。もう、