群馬県警は10日、警察署の留置場で配る前の弁当からおかずを盗み食いしたとして、男性巡査（21）を戒告の懲戒処分とした。巡査は「小腹が減っていた。ばれないと思った」と話しているという。「ぱぱだいすき」その行為、家族にバレても大丈夫？県警は同日、巡査を窃盗容疑で前橋地検に書類送検し、巡査は同日付で依願退職した。書類送検容疑は、5月9日、警察署の留置場で看守として勤務中、留置人に配膳する前の弁当から塩焼き