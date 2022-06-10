加藤綾子アナ（37）がキャスターを務める「Live News イット！」（フジテレビ）を9月いっぱいで降板すると、所属事務所が発表した。《家族との時間を大切にしたい》というのが理由だが、一部では「イット！」の視聴率が悪かったからとの報道もある。本当か？＊＊＊【写真】フジテレビ「パン」シリーズの美人女子アナたち6月3日、所属事務所が発表した降板理由は以下の通りだ。《フジテレビアナウンサーを経てフリーとなり、