管理栄養士・栄養教諭の資格を持つ野澤祥さんに、野菜の栄養とその効果、栄養を効率的に取り入れるための調理法、おすすめの食べ方を聞きました。【関連記事】らっきょうの驚くべき効果効能アスパラの栄養とその効果年中、スーパーに並んでいるアスパラ。旬は3月から5月頃で、この時期のアスパラは、風味も濃く、生でも美味しく食べられ、栄養価も高くなるといわれています。アスパラの栄養素と言えばアスパラギン酸。疲労回