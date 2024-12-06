メニューも居心地もバツグン！ランチにおすすめのおしゃれカフェSpot.1ふわとろ卵のオムライスが絶品！／カフェ アクイーユ 恵比寿毎月替わるパンケーキもお店の人気メニュー（写真はイメージ）恵比寿駅西口から徒歩約5分のところにある「カフェ アクイーユ 恵比寿」。開放感あふれるテラス席があり、のんびり過ごせる雰囲気に包まれています。グランドメニューのほかに、ほぼ毎月替わる季節限定品のパンケーキ＆アフタヌーンティ