韓国軍の合同参謀本部は6日、米韓連合軍が同日午前4時45分（日本時間同）から約10分間、ATACMS地対地ミサイルなどミサイル8発を日本海に向けて発射したと発表した。北朝鮮が5日、約35分の間に平壌郊外の順安（スナン）など4カ所から8発の短距離弾道ミサイルを発射しており、この挑発行為への対抗措置という。在韓米軍によると、韓国の北東地域から、韓国軍が7発、米軍が1発を発射した。韓国軍によると、北朝鮮による多数の場所