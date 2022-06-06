6日午前3時ごろ、佐賀市本庄町袋の特定抗争指定暴力団・神戸山口組系の暴力団事務所で、入り口のシャッターの一部が壊された。佐賀県警佐賀南署によると同3時半ごろ、同県警佐賀北署に「暴力団事務所に車で突っ込んだ」と話す30代男性が出頭してきたといい、佐賀南署が建造物損壊容疑で逮捕した。けが人はなかった。神戸山口組の組長宅に発砲銃所持容疑49歳逮捕5日には、神戸市北区にある神戸山口組の井上邦雄組長宅が銃撃さ