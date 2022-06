個人開発者のKofi-S氏が手がける肉殴りクリッカーゲーム『Meat Beating: The Second Coming』が6月15日にPC(Steam)へ向けリリースされると6月3日(金)、ストアページの開設を通じて明らかになった。本作は、2021年に発売された『Meat Beating: No More Horny』の続編タイトル。霧が立ち込める薄暗い森のなかで孤独に生肉をひたすら殴り続ける前作とは打って代わり、今作では明るい開放的な雰囲気の森が舞台となっているのが