【2022/6/3/9:33アップデート：記事更新時、人名の漢字表記に誤りがありました。お詫びして訂正いたします】スクウェア・エニックスは、情報番組「State of Play | 6.3.2022」にて、『ファイナルファンタジー16』を2023年夏に発売すると発表し、最新映像を公開した。対象プラットフォームはPS5。『ファイナルファンタジー16』は、PS5向けに展開する『ファイナルファンタジー』シリーズ最新作。『ファイナルファンタジー14』