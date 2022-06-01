ANA¤Ï¡¢À°È÷»Î¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶ÈÃå¤«¤é¤«¤Ð¤ó¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ANA¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤½200Ãå¤«¤é300Ãå¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ°È÷»Î¤Îºî¶ÈÃå¤«¤é¤«¤Ð¤ó¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤òºî¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ÎÀ°È÷»Î¤¬È¯°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶ÈÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¤Ê¤É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤¬ÇË¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤äÀÅÅÅµ¤¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢5·î30Æü¤ËÈÎÇä¤·¤¿ºÝ