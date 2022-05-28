埼玉・所沢市の住宅で子ども2人の遺体が見つかった。27日夜、所沢市で、帰宅した父親から「部屋で3人が倒れている」と110番通報があった。消防が駆け付けると、男の子(4〜5)と女の子(7)の遺体と、意識不明の母親(36)が見つかり、母親は搬送先の病院で死亡した。警察は、心中の可能性も含めて捜査している。
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