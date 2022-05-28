出会い系サイトで知り合った男性を恐喝した疑いで、女2人を逮捕。白戸佳奈恵容疑者(27)ら2人は4月、東京・豊島区で、出会い系サイトで知り合った男性(20代)からスマートフォンを預かり、「返してほしかったら金を払え」などと脅し、現金およそ60万円を引き出させた疑いが持たれている。警視庁は、余罪があるものとみて調べている。