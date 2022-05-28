心と体の性が一致しない「トランスジェンダー」の３０歳代の会社員が２７日、勤務先の元上司らから、性的指向や性自認について侮辱される「ＳＯＧＩ（ソジ）ハラスメント（ＳＯＧＩハラ）」を受けたなどとして、約５５０万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。 訴状などによると、原告の会社員は戸籍上の性は男性だが、女性として生活。２０１