“まるごとメロンケーキ”を開発した、世界初のメロンケーキ職人・加藤幸樹氏がプロデュースする神戸のスイーツショップ「Atelier Kato」から生まれたカヌレ専門ブランド「カヌレ倶楽部」。「カヌレ倶楽部」の「生カヌレ」シリーズ待望の最新作「クリーム生カヌレ」が、5月24日(火)よりクラウドファンディングサイト・キャンプファイヤーにて先行予約販売を受付中だ。「クリーム生カヌレ」は従来の2.4倍サイズ新進気鋭のパティシエ