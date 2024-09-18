スマホやパソコンによる目の疲労、目元のハリ感が気になる方は必見。漢方や薬草に関して深い知識を持つ鍼灸師ちゃか先生の連載、今回のテーマは目元の疲れセルフケア法です。家で簡単にできる方法なので、ぜひ試してみてください。【関連記事】「こむら返り」は体からの危険信号蒸しタオルで目元スッキリ疲れ目におすすめ、もっとも手軽にできるセルフケア法として、ちゃか先生が教えてくれたのは、蒸しタオルで目元を温めること