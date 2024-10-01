妊娠中、多くの方が悩まされるむくみ。とくに妊娠後期から臨月に近づくにつれ強くなり、辛さを感じる方も多いのではないでしょうか。不快なマイナートラブルは、少しでも解消しておきたいですよね。今回は妊娠中にむくみが起きる理由やむくみケアのポイントをご紹介します。 【関連記事】「こむら返り」は体からの危険信号妊娠中にむくみが起きたら…むくみの原因の大半は生理的なものであり心配ないものですが、まれに妊娠