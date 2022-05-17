離陸するＢ５２Ｈ戦略爆撃機＝２０２０年８月、米カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地/Matt Williams/412th Test Wing Public Affairs/USAFワシントン（ＣＮＮ）米空軍は１６日、極超音速兵器の発射実験を１４日にカリフォルニア州南部沖で行い、成功したと発表した。Ｂ５２Ｈ戦略爆撃機から発射した空中発射型即応兵器（ＡＲＲＷ）が、音速の５倍（マッハ５）のスピードに達したという。飛行時間や高度などの詳細は公表していな