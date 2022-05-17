◆春季大阪大会▽決勝大阪桐蔭３―２履正社（１７日・大阪市南港中央）大阪桐蔭が履正社を破り、５季連続の大阪王者に輝いた。現チームの公式戦連勝を２７に伸ばした。試合が動いたのは３回。履正社が１死一塁から光弘帆高遊撃手（３年）が右翼線へ適時三塁打を放つと、なおも１死三塁から西稜太中堅手（２年）が右前安打を放ち、２点を先行した。大阪桐蔭の反撃は３回裏。１死から松尾汐恩捕手（３年）が左越えのソロ本
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