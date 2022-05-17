by Kevin Gill2022年5月、NASAの火星探査機「キュリオシティ」がまるでSF映画に出てくるような「扉型の穴」の写真を撮影したことが話題となりました。「宇宙人のドアでは？」などともささやかれる扉型の穴について、専門家らが一体どのように形成されたのかを解説しています。The 'doorway' seen on Mars is not for aliens. Here's how it really formed. | Live Sciencehttps://www.livescience.com/mars-doorway-not-for-aliens
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