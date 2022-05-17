 Anker Japanが2022年5月17日、Soundcoreシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Life Note 3S」を発売しました。定価は6,990円で、AmazonのAnkerストアでは各色合計500個づつ、15%OFFの5,942円で販売中です（いずれも税込）。長時間利用に最適、各色500個限定で15％OFFSoundcore Life Note 3Sは、Soundcoreシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホンです。カラーはブラックとオフホワイトの2種類が用意されています。&#160