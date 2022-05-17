Anker Japanが2022年5月17日、Soundcoreシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Life Note 3S」を発売しました。定価は6,990円で、AmazonのAnkerストアでは各色合計500個づつ、15%OFFの5,942円で販売中です（いずれも税込）。長時間利用に最適、各色500個限定で15％OFFSoundcore Life Note 3Sは、Soundcoreシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホンです。カラーはブラックとオフホワイトの2種類が用意されています。 
ランキング
- 1. 4630万円「スマホで全額使った」
- 2. 4630万円男性 なんで責めるんだ
- 3. 中国「ロシア寄り」で金欠状態か
- 4. マスク氏「日本消滅」発言の真意
- 5. 重傷の生徒死亡「痛恨の極み」
- 6. 彦根城で40年続くラジオ体操禁止
- 7. 生徒に「性欲強そう」教諭を処分
- 8. 山内健司 千鳥にタメ口で説教
- 9. 佐々木希「美人」地元アナを紹介
- 10. 4630万円「使い道確認できず」
- 1. 4630万円「スマホで全額使った」
- 2. 4630万円男性 なんで責めるんだ
- 3. 中国「ロシア寄り」で金欠状態か
- 4. 重傷の生徒死亡「痛恨の極み」
- 5. 彦根城で40年続くラジオ体操禁止
- 6. 生徒に「性欲強そう」教諭を処分
- 7. 4630万円「使い道確認できず」
- 8. 返金拒否 男性の「ひょう変」
- 9. 誤給付4630万円「返せません」
- 10. 「マンション管理人」に大変化
- 1. 中華街の名店 移転先が決まらず
- 2. 維新・岬氏、不適切経歴認める＝「詐称…
- 3. 入国時のコロナ検査、一部の国を対象に…
- 4. 雑誌で脱いだ元・美しすぎる市議
- 5. ロシアのウクライナ侵攻最新事情に、ど…
- 6. 来日のバイデン大統領、白金台の八芳園…
- 7. 新幹線をタダ乗り 元議員の本性
- 8. 政府、「骨太の方針」骨子案提示 人や…
- 9. 1億円稼ぐ人の休日の過ごし方
- 10. 35歳過ぎ「イケメン」価値なしか
- 1. トルコ大統領 NATO加盟認めず
- 2. ウクライナが形勢逆転 露軍苦戦
- 3. ウクライナ 19歳女子大生が戦死
- 4. 豊胸バッグ除去「浮遊物」に愕然
- 5. 動物園の仲間の危機 象が伝える
- 6. 子の訃報「捕まるよりは…」心痛
- 7. キーウ住民襲った兵器? 無数発見
- 8. ベッドに見知らぬ犬 米夫婦混乱
- 9. 30mの崖ジャンプに挑戦 男性死亡
- 10. 仏で30年ぶり女性首相 史上2人目
- 1. 露に投資した飯田グループの苦渋
- 2. バナナで年商1億 焼きそば店の策
- 3. 部長に昇進する人の決定的な違い
- 4. メルカリ 配送料金値上げに悲鳴
- 5. 相次ぐ値上げ 自治体が独自支援
- 6. 漫画｢キングダム｣に起業家が心奪われ…
- 7. 貯金を増やす「サシスセソ」とは
- 8. 大手銀3社 ロシア関連融資1兆円
- 9. マクドナルド ロシア事業撤退へ
- 10. マイナ保険証 負担増に批判殺到
- 1. 楽天モバイルから大量乗り換えか
- 2. 「AirPods Pro2」3.5万円超えに?
- 3. Amazonセール プロテインお得に
- 4. 低価格版「Apple TV」発売か
- 5. 「新しいPS Plus」で遊べるタイトルの…
- 6. Windows 起動音をオフにする方法
- 7. メルカリの「過剰梱包」にモヤッ
- 8. 大手が楽天モバイルに煽り投稿?
- 9. 【Amazonタイムセール祭り】TP-Linkの…
- 10. 新しい年には新しいネット環境！ 最新W…
- 1. 落合氏が語る 孤高の天才打者
- 2. 三笘薫への蹴り倒しに「愚か」
- 3. 大谷の今季最長弾にファン注目
- 4. 原巨人 次の懲罰対象は元木HCか
- 5. 強烈蹴り食らった三笘に心配の声
- 6. 関口宏に「失礼すぎる」と批判
- 7. 落合博満氏 ウマ娘の推し明かす
- 8. 千葉戦での危険プレーに秋田声明
- 9. 朗希が語る「フォークの進化」
- 10. メッシ バルセロナ復帰を希望か
- 1. 山内健司 千鳥にタメ口で説教
- 2. 佐々木希「美人」地元アナを紹介
- 3. ラファエル 愛車襲撃にブチギレ
- 4. 渋谷すばる 第1子誕生を報告
- 5. 有吉弘行 黒柳徹子から共演NGに
- 6. 子どものピアノに手榴弾？ 2カ月ぶりに…
- 7. 「Fall Guys」無料化が決定
- 8. 綾野剛が未成年淫行? 元NMB告発
- 9. 日本テレビの河村亮アナが死去
- 10. 明奈&濱口のラブラブ写真に歓喜
- 1. 37kg減量したら彼とレスに…なぜ
- 2. 元夫からの幼稚すぎた離婚理由
- 3. 富裕層夫婦「無茶な返済額」不安
- 4. 業スー「バケツクッキー」紹介
- 5. モテる人が「言わない」言葉6つ
- 6. ホラン千秋が絶賛 カルディ商品
- 7. 年上夫からの「勧誘」友人も失う
- 8. SEXY路線に挑戦 お泊まりで失敗
- 9. 50人に聞く「ダイエット成功法」
- 10. 正統派イケメンだと思う若手俳優