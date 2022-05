植物が地球外の環境において現地の資源を利用して生育可能なのか、アポロ計画で持ち帰った月の土壌を用いて植物を育てる実験が行われ、発芽・生育に成功したことが発表されました。ただし、重度のストレス形態を示しており、成長は困難だとのことです。Plants grown in Apollo lunar regolith present stress-associated transcriptomes that inform prospects for lunar exploration | Communications Biologyhttp://doi.org/10.1