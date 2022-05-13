アサヒ飲料は、「アサヒ 十六茶 シンプルecoラベル」 PET630mlを6月7日から発売する。ラベルをタックシール（シンプルecoラベル）に変更することで1本あたりのCO2排出量が約53％削減（通常の「アサヒ 十六茶」 PET630mlと比較）され、年間のCO2排出量は約16.7t削減される見込みとのこと。容器は通常の「十六茶」と同じ環境配慮素材（PET再生樹脂、バイオマス素材樹脂）を使用した環境にやさしいボトルを引き続き採用する。
ランキング
- 1. 蒼井そら実年齢告白 公式は38歳
- 2. 4630万返金拒否 移住の24歳男性
- 3. 楽天モバイル「月額0円」廃止へ
- 4. 上島さん死去 有吉は気丈に収録
- 5. 桑野信義が明かすがん治療の地獄
- 6. 1977年に不明の男性 国内で発見
- 7. 力士の女性直撃避けた行司に称賛
- 8. JAF公式も怒り 高すぎる自動車税
- 9. 大谷翔平の「降板拒否」米で話題
- 10. 知らないと大損 相続の落とし穴
- 1. 4630万返金拒否 移住の24歳男性
- 2. 1977年に不明の男性 国内で発見
- 3. JAF公式も怒り 高すぎる自動車税
- 4. アヘン原料3500株以上 自生発見
- 5. 東京新聞の匿名コラムに批判殺到
- 6. 国後島で遺体 観光船の不明者か
- 7. 女児の情報 児相が実母に漏らす
- 8. 遊覧船会社に他社「素人集団」
- 9. 100万円しか発言の細田氏が陳謝
- 10. 500万円かけ漆塗り 市役所に批判
- 1. しながわ水族館 イルカ展示廃止
- 2. 3年半家賃を滞納されるも…末路
- 3. 細田議長「100万円」発言を反省
- 4. ホットケーキミックスなど値上げ
- 5. 小室さん騒動 佳子さまに影響か
- 6. 好景気と海外派遣で高卒自衛官採用大苦…
- 7. ジェイティービー 社名変更へ
- 8. 元議員の悪用発覚した無料パス、将来的…
- 9. 子どものマスク着用「大変重要」
- 10. 岸田首相 マスク着用緩和を否定
- 1. フィンランドの加盟に対抗措置か
- 2. 露の最後通告「受け入れない」
- 3. ロシア 略奪穀物を各国へ輸出か
- 4. ウクライナ軍 ロシア艦船破損か
- 5. ロシア軍の戦争犯罪 CNNが報じる
- 6. 北朝鮮でコロナ死者 感染拡大か
- 7. 中国東部で夜空が赤く染まる現象
- 8. 露 フィンランドNATO加盟に反発
- 9. 「オリガルヒ」関係者 また急死
- 10. 露船 ウクライナからの盗品積載?
- 1. 楽天モバイル「月額0円」廃止へ
- 2. 知らないと大損 相続の落とし穴
- 3. 何者にもなれない40~50代の胸中
- 4. オンキヨー、破産手続き開始決定
- 5. メルカリにハマる中高年急増の訳
- 6. 60代で住宅ローン破綻 増加の訳
- 7. 死を迎える人に共通する「後悔」
- 8. 転職 面接前に「不合格メール」
- 9. 老後資金の不足額 どうすれば?
- 10. ソフトバンクG 1兆7080億円赤字
- 1. Excel 手早く合計を表示する方法
- 2. Twitter「パクツイ」撃滅へ本腰
- 3. 3万円台「ムダ毛」脱毛器3選
- 4. メルカリで出品時に「モヤッ」
- 5. イヤホンを借りて試す「ONZO」
- 6. 勤務先の給料「60.3％」が不満
- 7. Netflix 広告付きプラン前倒し?
- 8. スマホ「vivo」カメラ性能に注目
- 9. 湯河原温泉 The Ryokan Tokyo YUGAWARA…
- 10. 完全無線 Pixel Buds Pro発売へ
- 1. 大谷翔平の「降板拒否」米で話題
- 2. 中国代表FW 岡田武史監督に感謝
- 3. 露の知事5人が異例の同日辞任
- 4. JBC裁判 亀田興毅氏が怒りの激白
- 5. 吉田輝星の剛球に「完璧すぎる」
- 6. 藤波辰爾「お許しください」
- 7. 大谷 お疲れ20連戦で見せた進化
- 8. 新庄監督 不振の清宮信頼する訳
- 9. 大谷に2塁打浴びた野手の日本愛
- 10. 巨人菅野は最高の「生きた教材」
- 1. 蒼井そら実年齢告白 公式は38歳
- 2. 上島さん死去 有吉は気丈に収録
- 3. 桑野信義が明かすがん治療の地獄
- 4. 力士の女性直撃避けた行司に称賛
- 5. 現役グラドル アンチに「キモ」
- 6. 返還拒否男性に「情報収集した」
- 7. 西野「スターになるはずだった」
- 8. 財政難の京都市カズレーザー指摘
- 9. 新婚さん 割り勘男性の正体驚き
- 10. いしだ壱成 大麻事件の真相告白
- 1. 更年期のサインは? 症状と対処法
- 2. 業スー「きなこ大福」が評判
- 3. 再会した教え子に恋 女性の悲恋
- 4. スタバのアイスコーヒー 違いは?
- 5. 男性が独占したくなる女性の特徴
- 6. 演技力が高いと思う30代の俳優
- 7. 「彼氏が途切れない」女性の特徴
- 8. 主婦の味方「業スー」の人気商品
- 9. カルディの塗るメロンパンが凄い
- 10. 腰のくびれを取り戻す 簡単習慣