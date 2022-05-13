アサヒ飲料は、「アサヒ 十六茶 シンプルecoラベル」 PET630mlを6月7日から発売する。ラベルをタックシール（シンプルecoラベル）に変更することで1本あたりのCO2排出量が約53％削減（通常の「アサヒ 十六茶」 PET630mlと比較）され、年間のCO2排出量は約16.7t削減される見込みとのこと。容器は通常の「十六茶」と同じ環境配慮素材（PET再生樹脂、バイオマス素材樹脂）を使用した環境にやさしいボトルを引き続き採用する。