元大阪府警刑事で、犯罪ジャーナリストの中島正純氏が13日、TBS系「Nスタ」（月〜金曜後3・49）にリモートで生出演し、山梨県道志村の山中から人の骨や衣類などが見つかっている事件について解説した。山梨県警は12日、先月23日に発見された子供とみられる頭の骨の一部について、ミトコンドリアDNA型鑑定の結果、3年前に行方不明になった千葉県の小倉美咲さん（10）の母とも子さん（39）と、広く親族関係にある人物として矛盾