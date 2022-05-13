北方領土の国後島で、今月6日に女性の遺体が発見されたとロシア側から連絡があった件で、新たな情報が入ってきた。【映像】「引き揚げはとても難しい」現役飽和潜水士が語る国後島の住民によると、遺体は黒いタンクトップと薄い青色のジーンズ、茶色いベルトを着けていた。遺体の一部は白骨化していて、うつぶせに海岸に倒れているところを発見された。（ANNニュース）