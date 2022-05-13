現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（68）が13日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。妻の信子さん（77）と長男・福嗣さん（34）へ感謝の思いを語った。落合氏は1984年12月に信子さんと結婚。1987年に長男の福嗣さんが生まれた。信子さんとの思い出について「苦労かけっぱなしだからなあ。一番の思い出というのは、パチンコやったこととか、一緒に映画を見に