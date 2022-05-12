【AFP＝時事】ロシア外務省は12日、フィンランドの首脳が米国主導の北大西洋条約機構（NATO）への加盟を支持したことを受け、「軍事技術的な」対抗措置を講じざるを得ないと警告した。またロシア大統領府（クレムリン、Kremlin）のドミトリー・ペスコフ（Dmitry Peskov）報道官は記者会見で「NATOがさらに拡大しても、われわれの大陸が安定し安全になるわけではない」と指摘。フィンランドの加盟は脅威になるのかとの問いに、同