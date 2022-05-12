2022年5月12日放送のNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」で、連絡が途絶えていたヒロインの兄・比嘉賢秀（竜星涼さん）が東京でプロボクサーになっていることが判明。視聴者からは安堵の声とともに、ストーリー展開へのツッコミもあがっている。「沖縄から期待の新星」一発逆転でプロボクサーに沖縄の本土復帰50年に合わせて放映されている今作。まだアメリカ統治下だった本島北部「やんばる地域」を舞台に、主人公・比嘉暢子（黒島