北海道・知床半島沖で乗客乗員計26人が乗る観光船「KAZU?（カズワン）」が沈没した事故で、船を運航する「知床遊覧船」（北海道斜里町）の桂田精一社長の説明や発言が二転三転している。記者会見で運航管理者は船長と答えながら、後になって撤回するなど、対応が混乱。乗客の家族から「信用できない」との声が出ている。【写真】被害者らが発見された場所桂田社長は4月27日の会見で、運航管理者について問われ、沈没事故後に