◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(12日、横浜スタジアム)巨人は先制を許した直後の2回、1アウト1塁、2塁のチャンスを作るも菅野智之投手が送りバントを失敗しました。巨人は1点を追う2回、大城卓三選手と中山礼都選手のヒットで1アウト1塁・2塁とチャンスを作ります。ここで打席には先発の菅野投手。DeNA先発・大貫晋一投手の初球を当てるもここはファウル。2球目はうまく当てピッチャー前に転がすも、大貫投手が素早く捕球し3塁へ