防衛省からの情報として、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと海上保安庁が発表した。【ダイジェスト映像】北朝鮮、“史上最大規模”の軍事パレード船舶は今後の情報に注意するとともに、落下物を見つけた時は近づくことなく通報するよう呼びかけている。（ANNニュース）