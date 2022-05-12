「プーチンさん（ミスター・プーチン）、どうかこの無意味で残忍な戦争を終わらせてください」。バイデン米大統領のジル夫人が１１日にロシアのプーチン大統領に向け公開的に戦争中止を促した。自身が目撃したウクライナ戦争の惨状を伝えたＣＮＮへの寄稿でだ。ジル夫人は８日にウクライナのウジホロドを電撃訪問し、同国のゼレンスキー大統領のオレナ夫人とウクライナ難民と会った。ジル夫人の担当報道官はこの寄稿について「ジル