東京都の小池百合子知事は12日、新型コロナウイルス対策のマスクの着用について「科学的な知見を踏まえ、国として明確に決めるのが最初だ」と述べ、どんな場合であれば外すことができるのか、政府が指針を示すべきだという考えを示した。同日にあった都モニタリング会議後の会見で記者団の質問に答えた。小池氏はマスクの着用について「国民的に非常に大きな役割を果たし、法律的なことを越えて（国民が着用を）守ってこられた