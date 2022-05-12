フランス１部パリ・サンジェルマンのアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３４）が、一部の反対を?無視?してサウジアラビアとの関係を強化している。メッシは自身のインスタグラムでサウジアラビアの紅海でヨットでただずむ写真に「サウジを訪れて」というキャプションを添えて投稿した。またサウジアラビア観光局の公式インスタグラムには、９日にパリＳＧのアルゼンチン人チームメートであるＭＦレアンドロ・パレデスと同