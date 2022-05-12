「警察だ！動くな！」【画像】ハプニングバー摘発の直接的な理由になったのは2階の“プレイルーム”だった約30人の警察官が入口の二重扉を開け、薄暗い店内へ流れ込む。店内には約80人の男女がおり、着衣が乱れている者や全裸で性行為真っ最中の人も。警察官は状況を把握すると、従業員や利用客に手錠や腰縄をかけて連行した。約15年の歴史を持つ“日本一のハプニングバー”の幕引きの瞬間だった――。渋谷のラブホテルや