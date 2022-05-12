ロシア当局は西部の州がウクライナによって砲撃され、1人が死亡したと発表しました。侵攻が始まって以降、ロシアの民間人の死亡が発表されるのは初めてです。ウクライナと接するロシア西部ベルゴロド州の知事は11日、ウクライナ側からの砲撃によって州内の村で1人が死亡し6人がけがをしたと発表しました。ロシア当局はウクライナ側が住宅地を攻撃したと主張しています。ウクライナ侵攻が始まって以降、ロシア国内の民間人