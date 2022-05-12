ＪＲＡは５月１２日、昨年の秋華賞を制したアカイトリノムスメ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今年の始動戦に予定していた阪神牝馬Ｓの本馬場入場後に右後肢ハ行を発症して競走除外となり、その後に右第３趾骨（しこつ）の骨折が判明。１０年の３冠牝馬アパパネを母に持つディープインパクト産駒という超良血馬だったが、現役引退となった。今後は繁殖牝馬になる