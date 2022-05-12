レッドホースコーポレーションが運営する、農畜水産物の産直サービス「OWL(アウル)」は、4月7日(木)より募集を開始していた「アスパラガス穂先派vs根元派第論争！」の結果を公開した。大接戦を制したのは「穂先派」「アスパラガス穂先派vs根元派第論争！」では、まさしく旬を迎えているアスパラガスに対する関心も高く、全国から995件もの熱い想いが届けられたという。接戦の結果、制したのは「穂先派」。その主張は、“柔らかくて