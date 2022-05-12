パイオニア カロッツェリアから新しいドライブレコーダー2機種が登場！2022年5月12日パイオニアはカロッツェリアブランドから新しいドライブレコーダー2機種「VREC-DZ800DC」と「VREC-DH301D」を発表しました。今回発表された新製品にはどのような特徴があるのでしょうか。パイオニア カロッツェリアから発表されたドライブレコーダー「VREC-DZ800DC」【画像】上位機種には後方からのあおり検知機能も！パイオニア カロッツェ