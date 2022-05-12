山梨県高校総合体育大会の女子5000メートル競歩で、給水コップに誤って入れられた消毒液を複数の選手が口にして棄権するなどした問題で、同県高校体育連盟は12日、レース結果を無効とし、やり直すと発表した。再レースは13日午後、甲府市内の同じ陸上競技場で実施する。無効や再競技の扱いを定めた陸上競技連盟競技規則に基づき、公正ではないレース結果をこのまま確定させることはできないと判断した。7日に行われたレース