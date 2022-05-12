ソフトバンクグループ（SBG）は12日、2022年3月期決算（国際会計基準）を発表した。投資先の株価が下落し、最終的なもうけを示す純損益は1兆7080億円の赤字だった。国内企業として過去最高の4.9兆円の純利益だった前年から大幅に悪化した。売上高は10.5%増の6兆2215億円。中国の配車サービス大手や韓国の通販会社など投資先の株価が大きく下がり、投資損失は3兆4347億円にふくらんだ。（杉山歩）