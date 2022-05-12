サッカー森保ジャパンが難題に頭を抱えている。フランスリーグで優勝したパリサンジェルマン（ＰＳＧ）の日本ツアーが７月に計画されているが、国内組で挑む東アジア選手権（７月１９―２７日）の期間中で、代表メンバー招集が難航する可能性が出てきた。森保一監督（５３）は「えっ、東アジア選手権の期間中にＰＳＧが日本に来るんですか？全く知りませんでした。はい、初耳です」と驚きとともに困惑の表情を浮かべた。同選手権